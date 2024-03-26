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Во Франции оценили проведение Олимпиады в Париже в €3—5 млрд

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Первый председатель Счётной палаты Франции Пьер Московиси оценил траты французской казны на Олимпийские игры.
Во Франции оценили проведение Олимпиады в Париже в €3—5 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

«Счётная палата проведёт аудит после самих ОИ. Эти игры должны обойтись от трёх-четырёх до пяти миллиардов. Мы увидим, однако, это не то, что окажет чрезвычайно огромное влияние», — заявил Московиси в эфире радиостанции France Inter. 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее во французском обществе вызвало ярость предложение певице Айе Накамуре выступить на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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