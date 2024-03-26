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Выбор певицы Накамуры для выступления на Олимпиаде вызвал ярость во Франции

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Во французском обществе вызвало ярость предложение певице Айе Накамуре выступить на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Выбор певицы Накамуры для выступления на Олимпиаде вызвал ярость во Франции
  • Gettyimages.ru

«Возможный выбор для церемонии открытия Айи Накамуры вызвал ярость. Придерживающиеся правых взглядов критики говорят, что её музыка не является воплощением Франции», — сообщает газета The New York Times.

Критики недовольны недостаточно «чистым» французским языком, который в её песнях смешивается с арабским, английским или языком бамана.

Отмечается, что в феврале президент Эммануэль Макрон предложил французской певице малийского происхождения выступить на открытии ОИ-2024. На фоне шквала угроз в адрес певицы парижская прокуратура была вынуждена начать расследование.

Ранее Макрон высказался о безопасности на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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