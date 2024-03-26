Камоцци: Хвича способен вывести Грузию на Евро-2024

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча между сборными Грузии и Греции за выход в финальную стадию чемпионата Европы — 2024.

«В таких важных матчах на первый план выходят лидеры команды. Хвича — топ-игрок, чемпион Италии. Он способен вывести сборную Грузии на Евро-2024, но для этого надо сыграть свой лучший матч», — заявил Камоцци «РБ Спорт».

16 марта стало известно, что руководство «Наполи» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Неаполитанский клуб готов предложить грузину контракт до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможное приглашение «Фенербахче» в чемпионат России.