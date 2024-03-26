RT в Telegram
Подпишись

Камоцци: Хвича способен вывести Грузию на Евро-2024

Короткая ссылка
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча между сборными Грузии и Греции за выход в финальную стадию чемпионата Европы — 2024.
Камоцци: Хвича способен вывести Грузию на Евро-2024
  • РИА Новости

«В таких важных матчах на первый план выходят лидеры команды. Хвича — топ-игрок, чемпион Италии. Он способен вывести сборную Грузии на Евро-2024, но для этого надо сыграть свой лучший матч», — заявил Камоцци «РБ Спорт». 

16 марта стало известно, что руководство «Наполи» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Неаполитанский клуб готов предложить грузину контракт до лета 2029 года. 

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможное приглашение «Фенербахче» в чемпионат России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить