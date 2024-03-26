Колосков выступил против приглашения «Фенербахче» в РПЛ
- РИА Новости
«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче», который выгнали из Турции?! Какую-то команду выгнали, а мы должны её подхватить? Да и зачем, если это настоящее позорище», — заявил Колосков Sport24.
25 марта стало известно, что «Фенербахче» может сменить турецкий чемпионат на другой после нападения на игроков команды со стороны болельщиков «Трабзонспора». Как сообщает BPT, клуб рассматривает лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.
Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на игроков команды со стороны болельщиков «Трабзонспора».