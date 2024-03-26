Авербух: Костомаров выйдет на лёд вместе с Домниной в шоу «Вместе и навсегда»
- РИА Новости
«Да, безусловно, Рома Костомаров выйдет сегодня на лёд в номере вместе с Оксаной Домниной. Мне очень важно, что Тамара Николаевна Москвина и Алексей Николаевич Мишин также порадуют петербуржцев. Это наше единение, наша сила», — заявил Авербух Sport24.
Шоу пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге. На мероприятии будут усилены меры безопасности.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров заявил, что продолжит выступать с новыми программами на льду.