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Авербух: Костомаров выйдет на лёд вместе с Домниной в шоу «Вместе и навсегда»

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Призёр Олимпиады, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, кто из гостей примет участие в ледовом шоу «Вместе и навсегда».
Авербух: Костомаров выйдет на лёд вместе с Домниной в шоу «Вместе и навсегда»
  • РИА Новости

«Да, безусловно, Рома Костомаров выйдет сегодня на лёд в номере вместе с Оксаной Домниной. Мне очень важно, что Тамара Николаевна Москвина и Алексей Николаевич Мишин также порадуют петербуржцев. Это наше единение, наша сила», — заявил Авербух Sport24.

Шоу пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге. На мероприятии будут усилены меры безопасности.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров заявил, что продолжит выступать с новыми программами на льду.

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