Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии
- РИА Новости
Несмотря на победу биатлонистки в гонке преследования, на церемонии награждения играл российский гимн, так как команда Белоруссии участвует в чемпионате России вне зачёта.
Результат Солы — 33:21,8. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.
На второй позиции финишировала Полина Шевнина с отставанием 5,9. На её счету также две ошибки. Третья — Виктория Сливко с двумя промахами (+15,7).
Ранее сообщалось, как Сола прокомментировала победу в гонке преследования.