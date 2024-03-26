Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии

Комментатор Дмитрий Губерниев специально для Анны Солы включил гимн Белоруссии на чемпионате России по биатлону.

Несмотря на победу биатлонистки в гонке преследования, на церемонии награждения играл российский гимн, так как команда Белоруссии участвует в чемпионате России вне зачёта.

Результат Солы — 33:21,8. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.

На второй позиции финишировала Полина Шевнина с отставанием 5,9. На её счету также две ошибки. Третья — Виктория Сливко с двумя промахами (+15,7).

Ранее сообщалось, как Сола прокомментировала победу в гонке преследования.