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Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии

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Комментатор Дмитрий Губерниев специально для Анны Солы включил гимн Белоруссии на чемпионате России по биатлону.
Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии
  • РИА Новости

Несмотря на победу биатлонистки в гонке преследования, на церемонии награждения играл российский гимн, так как команда Белоруссии участвует в чемпионате России вне зачёта.

Результат Солы — 33:21,8. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.

На второй позиции финишировала Полина Шевнина с отставанием 5,9. На её счету также две ошибки. Третья — Виктория Сливко с двумя промахами (+15,7).

Ранее сообщалось, как Сола прокомментировала победу в гонке преследования.

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