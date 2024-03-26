Сливко объяснила, почему уступила Шевниной на финише гонки преследования

Виктория Сливко прокомментировала бронзу в гонке преследования на чемпионате России в Тюменской области.

«Я — молодец! Продолжаю собирать комплект медалей, как на Спартакиаде. Нужно теперь серебро.

Я рада за девочек. Мы все тут подружки. С Полиной Шевниной в этом сезоне мы срослись. Постоянно рядом финишируем, разборки на финише у нас часто. Она более резкая, маленькая, сильная. Поэтому она меня на финише сейчас разбирает», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Ранее Полина Шевнина высказалась о серебре на чемпионате России по биатлону.