Сливко объяснила, почему уступила Шевниной на финише гонки преследования
- РИА Новости
«Я — молодец! Продолжаю собирать комплект медалей, как на Спартакиаде. Нужно теперь серебро.
Я рада за девочек. Мы все тут подружки. С Полиной Шевниной в этом сезоне мы срослись. Постоянно рядом финишируем, разборки на финише у нас часто. Она более резкая, маленькая, сильная. Поэтому она меня на финише сейчас разбирает», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Ранее Полина Шевнина высказалась о серебре на чемпионате России по биатлону.