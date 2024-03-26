RT в Telegram
Подпишись

Свёнтек: Александрова провела потрясающий матч, она была лучше меня

Короткая ссылка
Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала поражение от россиянки Екатерины Александровой в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

«Я разочарована, мне казалось, что я буду играть лучше. Но она провела потрясающий матч и, безусловно, сегодня она была лучше меня. Мне было трудно прочитать её подачу», — сказала Свёнтек после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 24 минуты.

В следующем раунде Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Ранее сообщалось, что Хачанов победил Черундоло и пробился в 1/8 финала турнира ATP в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить