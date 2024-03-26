Свёнтек: Александрова провела потрясающий матч, она была лучше меня
«Я разочарована, мне казалось, что я буду играть лучше. Но она провела потрясающий матч и, безусловно, сегодня она была лучше меня. Мне было трудно прочитать её подачу», — сказала Свёнтек после матча.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 24 минуты.
В следующем раунде Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Ранее сообщалось, что Хачанов победил Черундоло и пробился в 1/8 финала турнира ATP в Майами.