Свёнтек: Александрова провела потрясающий матч, она была лучше меня

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала поражение от россиянки Екатерины Александровой в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

«Я разочарована, мне казалось, что я буду играть лучше. Но она провела потрясающий матч и, безусловно, сегодня она была лучше меня. Мне было трудно прочитать её подачу», — сказала Свёнтек после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 24 минуты.

В следующем раунде Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Ранее сообщалось, что Хачанов победил Черундоло и пробился в 1/8 финала турнира ATP в Майами.