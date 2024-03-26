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Пономарёв: Чалов — это мёртвый сезон, джентльмен удачи

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Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил игру нападающего армейцев Фёдора Чалова и полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Пономарёв: Чалов — это мёртвый сезон, джентльмен удачи
  • РИА Новости

«Чалов — это мёртвый сезон. Джентльмен удачи! Вот Захарян не ждёт милости от природы и сам старается терзать оборону, а не ждать ошибок. Вот так нужно играть!» — цитирует Пономарёва Betonmobile.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за команду 21 матч, забил девять голов и сделал три результативные передачи. На счету Захаряна 31 матч, один мяч и один пас.

Ранее сообщалось, что Захарян приступит к тренировкам с «Реал Сосьедад» 26 марта.

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