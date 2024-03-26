Логинов: на финише пришлось бороться сквозь зубы

Александр Логинов высказался о серебре в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Сегодня самый сложный день в плане трассы. Потому что сначала подморозило, потом всё растаяло. Поэтому прекрасно осознавал, что будет сложно с первого круга — и на спусках, и на равнинах. Подъёмы все, естественно, были убиты. Поэтому сегодня нужно было стрелять хорошо. Но обидные два штрафа стоя помешали комфортно финишировать. Тем не менее, думаю, болельщики порадовались такой интересной гонке.

На финишной прямой были силы бороться. Немного замешкался на эстакаде и потерял скорость на выкате. Должен был выкатываться вровень с ребятами. Тогда было бы проще. А так получилось, что немного замешкался в каше и на финиш выходил из-за спины. Поэтому пришлось бороться сквозь зубы», — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Ранее Иван Колотов прокомментировал победу в гонке преследования.