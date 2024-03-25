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Матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА пройдёт со зрителями

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Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил, что матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА пройдёт со зрителями.
Матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА пройдёт со зрителями
  • РИА Новости

«Могу заверить, что матч «Сочи» с ЦСКА пройдёт со зрителями, мы с клубом на связи», — приводит слова Тимченко «Матч ТВ».

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта в 16:30 мск.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек.

Ранее сообщалось, что «Динамо» передаст вырученные средства от игры с «Ростовом» в РПЛ пострадавшим в теракте.

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