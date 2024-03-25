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Большунов чаще других спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в 2024 году

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пять раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за 2024 год.

Лыжник проходил проверку чаще других спортсменов. По четыре раза РУСАДА проверило лыжников Савелия Коростелёва, Анастасию Кулешову и Елизавету Пантрину, а также легкоатлета Константина Крылова.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее Большунов и Коростелёв выиграли командный спринт на чемпионате России.

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