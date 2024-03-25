Большунов чаще других спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в 2024 году
Лыжник проходил проверку чаще других спортсменов. По четыре раза РУСАДА проверило лыжников Савелия Коростелёва, Анастасию Кулешову и Елизавету Пантрину, а также легкоатлета Константина Крылова.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.
Ранее Большунов и Коростелёв выиграли командный спринт на чемпионате России.