Резцова — о втором месте в спринте на ЧР: мама всё видит и довольна
- РИА Новости
«Я не волновалась сегодня, только если слегка. Вокруг этой гонки создался ажиотаж, но у меня не было мысли, что я должна победить, сделать всё возможное. Я отталкивалась от своего самочувствия.
Мама была бы довольна? 100%. Мама всё видит, и мама довольна», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Победу одержала Виктория Сливко. Её результат — 22:55,5.
Резцова стала второй с отставанием 16,1. Третья — Ирина Казакевич (+20,8).
Ранее Сливко вручила Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине.