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Резцова — о втором месте в спринте на ЧР: мама всё видит и довольна

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Российская биатлонистка Кристина Резцова считает, что её мама Анфиса была бы довольна выступлением дочери в спринте на чемпионате России.
Резцова — о втором месте в спринте на ЧР: мама всё видит и довольна
  • РИА Новости

«Я не волновалась сегодня, только если слегка. Вокруг этой гонки создался ажиотаж, но у меня не было мысли, что я должна победить, сделать всё возможное. Я отталкивалась от своего самочувствия.

Мама была бы довольна? 100%. Мама всё видит, и мама довольна», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Победу одержала Виктория Сливко. Её результат — 22:55,5.

Резцова стала второй с отставанием 16,1. Третья — Ирина Казакевич (+20,8).

Ранее Сливко вручила Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине.

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