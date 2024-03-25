Резцова — о втором месте в спринте на ЧР: мама всё видит и довольна

Российская биатлонистка Кристина Резцова считает, что её мама Анфиса была бы довольна выступлением дочери в спринте на чемпионате России.

«Я не волновалась сегодня, только если слегка. Вокруг этой гонки создался ажиотаж, но у меня не было мысли, что я должна победить, сделать всё возможное. Я отталкивалась от своего самочувствия.

Мама была бы довольна? 100%. Мама всё видит, и мама довольна», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Победу одержала Виктория Сливко. Её результат — 22:55,5.

Резцова стала второй с отставанием 16,1. Третья — Ирина Казакевич (+20,8).

Ранее Сливко вручила Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине.