Сливко вручила Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что отдала Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине сразу после финиша в спринте в Тюмени.

«Сразу после финиша я приняла решение отдать Кубок Кристине. Возможно, каждая поступила бы так на моём месте. Считаю, что я поступила правильно. Первый Кубок Резцовой должен быть у Кристины!» — цитирует Сливко «Матч ТВ».

Виктория одержала победу в спринте на 7,5 км. Её результат — 22:55,5. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй к финишу пришла Кристина Резцова с отставанием 16,1 секунды. На её счету одна ошибка на стрельбе. Третья — Ирина Казакевич с одним промахом (+20,8).

Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года в возрасте 58 лет.

Ранее сообщалось, что СБР учредил трофей имени Анфисы Резцовой.