RTL: четыре человека погибли в результате аварии во время ралли на севере Венгрии
Как сообщает RTL, авария произошла между городами Лабатлан и Байот — гоночная Skoda Fabia потеряла управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей.
Отмечается, что на место аварии прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но четырёх человек спасти не удалось.
Восемь зрителей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее колумбийский футболист боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран скончался после потери сознания на тренировке.