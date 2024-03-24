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RTL: четыре человека погибли в результате аварии во время ралли на севере Венгрии

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Четыре зрителя погибли и восемь получили ранения в воскресенье в результате аварии во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес на севере Венгрии.

Как сообщает RTL, авария произошла между городами Лабатлан ​​и Байот — гоночная Skoda Fabia потеряла управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей. 

Отмечается, что на место аварии прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но четырёх человек спасти не удалось.

Восемь зрителей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее колумбийский футболист боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран скончался после потери сознания на тренировке.

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