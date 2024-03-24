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Нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Бельтран умер на тренировке

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Колумбийский футболист боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран скончался после потери сознания на тренировке.
Нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Бельтран умер на тренировке
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

«Он был другом, партнёром по команде и вдохновением для многих. Мы всегда будем помнить и ценить его страсть к игре и его неутомимый дух», — говорится в заявлении команды. 

По информации Marca, футболист почувствовал недомогание на тренировке и упал на землю. Медицинский персонал клуба безуспешно пытался привести футболиста в чувство, после чего вызвали скорую помощь. 24-летний спортсмен скончался по дороге в больницу.

Бельтран провёл за «Реал Санта-Крус» 21 матч и забил один мяч.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о последнем разговоре с журналистом и комментатором Василием Уткиным.

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