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Карпин: последний раз общался с Уткиным в день его рождения — 6 марта

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о последнем разговоре с журналистом и комментатором Василием Уткиным.
Карпин: последний раз общался с Уткиным в день его рождения — 6 марта
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру. Набрал ему 6 марта, поздравил с днём рождения. Как обычно — всё на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, ещё успеем...» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что не смог посетить похороны Уткина, потому что из-за отмены матча со сборной Парагвая задержался в Новогорске.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сестра Уткина рассказала, что в детстве Василий «офутболил» папины шахматы.

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