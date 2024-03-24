15-летний Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»

15-летний Ислам Халилов рассказал футболистам «Спартака», как спас около 100 человек в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей и открывал дверь через пропуск. Было страшно, что они (террористы) могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение», — рассказал мальчик.

Халилов активно играет в футбол — он вратарь молодёжной команды московского «Спартака». В «Крокусе» он подрабатывал гардеробщиком.

Ранее сообщалось, что Медиалига проведёт матч с участием 15-летнего Ислама, который спас людей в «Крокусе».