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15-летний Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»

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15-летний Ислам Халилов рассказал футболистам «Спартака», как спас около 100 человек в концертном зале «Крокус Сити Холл».
15-летний Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»
  • AFP

«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей и открывал дверь через пропуск. Было страшно, что они (террористы) могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение», — рассказал мальчик.

Халилов активно играет в футбол — он вратарь молодёжной команды московского «Спартака». В «Крокусе» он подрабатывал гардеробщиком.

Ранее сообщалось, что Медиалига проведёт матч с участием 15-летнего Ислама, который спас людей в «Крокусе».

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