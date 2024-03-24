Карпин назвал центр обороны самой проблемной позицией в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о самой проблемной позиции в составе национальной команды.

«Центр обороны — самая проблемная линия в нашей сборной. Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получает игровую практику», — заявил Карпин СЭ.

21 марта подопечные Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Матч между сборными России и Парагвая отменили из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее Карпин рассказал, кто вышел бы на поле в товарищеском матче с командой Парагвая.