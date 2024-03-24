Тренер по танцам Марченко: охранники «Крокуса» сказали, что у них нет рации

Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко рассказал, чувствовал ли он запах гари и дыма в зале «Крокус Сити Холла» во время соревнований.

«Нет, ни дыма, ничего. Внешне в тот момент всё было как обычно. Мы не понимали, что происходит. Более того, когда началось движение в зале, ещё не появилась информация в Telegram-каналах. Сообщения стали поступать минут через десять. У нас у всех же есть телефоны. Без связи во время турнира только судьи по регламенту. Они должны сдавать смартфоны, поэтому до них вообще ничего не могло дойти.

Я отправился к одному охраннику «Крокуса», ко второму. Никто ничего не знает. А потом увидел одну из родительниц с заплаканными глазами, которая сказала: «Внизу стреляют». Я ещё раз подошёл к представителям службы безопасности, попросил уточнить информацию, на что мне ответили: «Рации у нас нет». Поэтому у меня к ним большие вопросы», — сказал он RT.

Ранее Виктор Гусев рассказал, что во время теракта их спасла сотрудница «Крокуса».