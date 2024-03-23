Кондратюк и Алиев выступили в шоу для воспитанников детских домов и интернатов

В СШОР «Академия фигурного катания на коньках» в Санкт-Петербурге прошёл детский праздник фигурного катания для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей участников СВО.

Во встрече приняли участие Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Артур Даниелян и другие, сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

Отмечается, что фигуристы показали свои новые и старые программы. Алиев несколько раз исполнил сальто на льду и параллельные четверные прыжки с Кондратюком.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл».