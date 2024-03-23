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Кондратюк и Алиев выступили в шоу для воспитанников детских домов и интернатов

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В СШОР «Академия фигурного катания на коньках» в Санкт-Петербурге прошёл детский праздник фигурного катания для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей участников СВО.
Кондратюк и Алиев выступили в шоу для воспитанников детских домов и интернатов
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Во встрече приняли участие Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Артур Даниелян и другие, сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

Отмечается, что фигуристы показали свои новые и старые программы. Алиев несколько раз исполнил сальто на льду и параллельные четверные прыжки с Кондратюком.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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