Евгений Свечников: Андрей очень обрадовался переходу Кузнецова и Орлова в «Каролину»
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«Андрей очень обрадовался. Они проводят много времени вместе, на ужин ходят. На выездах стало не так скучно, можно поговорить, смешки потравить. Да и говорит, что приятно слышать родную речь в раздевалке», — цитирует Свечникова «Татар-Информ».
Напомним, что Кузнецов пополнил состав «Каролины» в начале марта в ходе обмена с «Вашингтоном». В прошлом году Орлов подписал двухлетний контракт с командой, перейдя из того же столичного клуба.
Ранее сообщалось, что Орлов подшутил над Кузнецовым во время интервью.