Евгений Свечников: Андрей очень обрадовался переходу Кузнецова и Орлова в «Каролину»

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников отреагировал на переход Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в «Каролину Харрикейнз», где играет его брат Андрей.

«Андрей очень обрадовался. Они проводят много времени вместе, на ужин ходят. На выездах стало не так скучно, можно поговорить, смешки потравить. Да и говорит, что приятно слышать родную речь в раздевалке», — цитирует Свечникова «Татар-Информ».

Напомним, что Кузнецов пополнил состав «Каролины» в начале марта в ходе обмена с «Вашингтоном». В прошлом году Орлов подписал двухлетний контракт с командой, перейдя из того же столичного клуба.

Ранее сообщалось, что Орлов подшутил над Кузнецовым во время интервью.