Чемпион UFC О'Мэлли признался, что хочет провести бой с Умаром Нурмагомедовым
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Я бы хотел сразиться с победителем боя Сэндхаген — Нурмагомедов. Если Кори побьёт Умара в красивой манере, то надеюсь, это сделает из него звезду. Однако я всё равно думаю, что бой против Умара крупнее», — заявил О'Мэлли в интервью Майклу Биспингу.
За свою профессиональную карьеру Умар провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём девять из них — досрочно. На недавнем турнире UFC Fight Nights российский спортсмен единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.
В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.
Ранее Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым.