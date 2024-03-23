Чемпион UFC О'Мэлли признался, что хочет провести бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец, чемпион мира UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о возможном поединке с победителем боя между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я бы хотел сразиться с победителем боя Сэндхаген — Нурмагомедов. Если Кори побьёт Умара в красивой манере, то надеюсь, это сделает из него звезду. Однако я всё равно думаю, что бой против Умара крупнее», — заявил О'Мэлли в интервью Майклу Биспингу.

За свою профессиональную карьеру Умар провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём девять из них — досрочно. На недавнем турнире UFC Fight Nights российский спортсмен единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.

В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.

Ранее Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым.