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Глазунова — о теракте в «Крокусе»: после уведомления группой в 30 человек мы выбежали из здания

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Призёр чемпионата мира по бальным танцам Анастасия Глазунова, находившаяся в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта, прокомментировала инцидент.
Глазунова — о теракте в «Крокусе»: после уведомления группой в 30 человек мы выбежали из здания
  • AFP

«Да, действительно, я с супругом находилась в «Крокусе» в момент трагедии. После поступления сигнала от организаторов соревнования о происходящем мы оповестили всех, кто был рядом, и группой ориентировочно в 30 человек выбежали из здания. Выражаем соболезнования всем пострадавшим в этой ужасной трагедии…» — заявила она RT.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».

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