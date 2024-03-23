Глазунова — о теракте в «Крокусе»: после уведомления группой в 30 человек мы выбежали из здания
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«Да, действительно, я с супругом находилась в «Крокусе» в момент трагедии. После поступления сигнала от организаторов соревнования о происходящем мы оповестили всех, кто был рядом, и группой ориентировочно в 30 человек выбежали из здания. Выражаем соболезнования всем пострадавшим в этой ужасной трагедии…» — заявила она RT.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».