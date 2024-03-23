Медведев — о соперничестве с Синнером и Алькарасом: я пытаюсь догнать их

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я пытаюсь догнать их то тут, то там. Когда в туре появляются такие ребята, это делает тебя только лучше. Чем больше я буду играть, тем больше придётся стараться адаптировать свою игру под молодое поколение», — приводит слова Медведева Eurosport.

На данный момент российский теннисист занимает четвёртое место в рейтинге ATP. В первую тройку рейтинга входят серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Ранее шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер высказался об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.