Беккер — об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: надо отдать должное Медведеву
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- © Mark J. Terrill
«Поздравляю Карлоса Алькараса! Возвращается к своей лучшей форме… Но мы также должны отдать должное Даниилу Медведеву!» — написал Беккер в своих социальных сетях.
Россиянин Даниил Медведев встречался в финале с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
Таким образом, Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP. Он трижды уступал итальянцу Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв опустился на шестое место в рейтинге ATP.