Беккер — об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: надо отдать должное Медведеву

Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер высказался об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Поздравляю Карлоса Алькараса! Возвращается к своей лучшей форме… Но мы также должны отдать должное Даниилу Медведеву!» — написал Беккер в своих социальных сетях.

Россиянин Даниил Медведев встречался в финале с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Таким образом, Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP. Он трижды уступал итальянцу Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв опустился на шестое место в рейтинге ATP.