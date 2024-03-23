В «Динамо» сообщили об отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов»
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«Товарищеский матч «Динамо» — «Крылья Советов», который изначально был запланирован на 23 марта, отменён», — приводит слова пресс-службы клуба СЭ.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.
23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».