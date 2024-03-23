В «Динамо» сообщили об отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов»

В пресс-службе «Динамо» рассказали, что контрольный матч с «Крыльями Советов» отменён.

«Товарищеский матч «Динамо» — «Крылья Советов», который изначально был запланирован на 23 марта, отменён», — приводит слова пресс-службы клуба СЭ.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».