В РФС не рассматривали Казахстан как соперника для игры с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном товарищеском матче России и Казахстана.

«Рассматривается ли в качестве возможного соперника Казахстан? Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей», — цитирует Митрофанова Sport24.

21 марта сборная России разгромила команду Сербии со счётом 4:0. Игра с сербами стала для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.

С Парагваем россияне встрется 25 марта. Игра пройдёт в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».