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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 7:6 (Б).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив гол и результативную передачу. 

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Вашингтон» (77 очков) занимает девятое место в Восточной конференции. «Каролина» (95) располагается на четвёртой строчке.

Ранее Овечкин забросил 846-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 48 голов.

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