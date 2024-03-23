Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 7:6 (Б).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив гол и результативную передачу.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Вашингтон» (77 очков) занимает девятое место в Восточной конференции. «Каролина» (95) располагается на четвёртой строчке.

Ранее Овечкин забросил 846-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 48 голов.