Вайцеховская: катание Сёмы Уно не то чтобы восхищает, но, безусловно, завораживает

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о японском фигуристе Сёме Уно.

«Раньше он мне не нравился вообще. Наверное, потому, что он — маленький. А к маленьким спортсменам у представителей сложнокоординационных дисциплин отношение, как мне кажется, схожее: ты на уровне подсознания понимаешь, что им легче крутиться, легче прыгать. Соответственно их достижения воспринимаешь более легковесно, что ли. А потом Сёма перешёл к Стефану Ламбьелю — моему любимому фигуристу времён его выступлений. И мне нужно было в своём сознании как-то этих двоих примирять», — написала Вайцеховская.

Она отметила, что нынешнее катание Уно её не то чтобы восхищает, но, безусловно, завораживает. Это не столько спорт, сколько высокое искусство.

«У спортсмена смежного координационного действа такое ловится на уровне подсознания. Я, например, чётко вижу, что Уно тратит куда больше тренировочного времени, отрабатывая жесты, переходы, связующие движения. Прыжки идут как бы дополнением: надо прыгнуть? Ок, ща быстренько прыгнем и дальше кайф ловить будем от собственной наполненности музыкой и мыслей о высоком.

Ассоциация у меня при этом только одна: как-то довелось ехать на мероприятие в Монако в компании экс-пилота «Формулы-1» и в его же машине. Мы дико опаздывали, с парковкой, как всегда в таких городах, была полная задница, и вдруг на противоположной стороне дороги, прямо напротив отеля, в котором мероприятие проводилось, освободилось крошечное местечко. Слишком крошечное, чтобы думать о нём всерьёз. Пока я эти мысли в своей голове прокручивала, человек, не прерывая разговора, дал по тормозам, что-то сделал с рулём и рычагом коробки передач, машина стремительно развернулась на 180 и боком через встречную полосу идеально вписалась в парковочное пространство. Просто въехала в него. Боком! И встала, как влитая.

20 см до ближайшей машины спереди, 20 см сзади. Вот это для меня — прыжки Сёмы. Каждый из которых стоит ровно в той миллисекунде музыки, где должен».

Ранее Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Монреале.