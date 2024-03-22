Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Монреале

Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира, который проходит в Монреале.

Японец получил от судей 107,72 балла.

Второе место занял его соотечественник Юма Кагияма (106,35), на третьем американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин — 105,97.

С произвольной программой мужчины выступят в ночь с субботы на воскресенье (23 марта) по мск.

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