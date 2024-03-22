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Полиция Майами не нашла насильственных признаков в смерти экс-хоккеиста Кольцова

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В полицейском управлении округа Майами-Дейд сообщили, что следователи не нашли признаков насильственного характера в смерти тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Бюро по расследованию убийств продолжает изучать обстоятельства самоубийства. Никаких подозрений в насильственном характере гибели у следователей нет», — приводит заявление РИА Новости.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов. По одной из версий, он совершил суицид.

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» с 2002 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Кольцова считает, что его смерть была несчастным случаем.

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