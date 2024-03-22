Полиция Майами не нашла насильственных признаков в смерти экс-хоккеиста Кольцова
«Бюро по расследованию убийств продолжает изучать обстоятельства самоубийства. Никаких подозрений в насильственном характере гибели у следователей нет», — приводит заявление РИА Новости.
19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов. По одной из версий, он совершил суицид.
Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» с 2002 по 2006 год.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Кольцова считает, что его смерть была несчастным случаем.