Бывшая жена Кольцова считает, что его смерть была несчастным случаем
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«Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Он надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, была бронь апартаментов в другом месте», — цитирует её «Белорусский хоккей».
19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов. По одной из версий, он совершил суицид.
Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург Пинвинз» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.
Ранее сообщалось, что полиция округа Майами расследует самоубийство тренера «Салавата Юлаева» Кольцова.