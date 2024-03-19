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Полиция округа Майами расследует самоубийство тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

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В полицейском управлении округа Майами-Дейд высказались о расследовании по факту смерти тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.
Полиция округа Майами расследует самоубийство тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
  • Gettyimages.ru
  • © Angelo Cavalli

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция Бэл-Харбора и пожарные службы спасения были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue. Полицейское управление Майами-Дейд (бюро по расследованию убийств) отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства Кольцова. Никаких подозрений в совершении преступления нет», — цитирует представителя полиции РИА Новости.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов. 

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург Пинвинз» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее сообщалось, что болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове.

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