Полиция округа Майами расследует самоубийство тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

В полицейском управлении округа Майами-Дейд высказались о расследовании по факту смерти тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция Бэл-Харбора и пожарные службы спасения были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue. Полицейское управление Майами-Дейд (бюро по расследованию убийств) отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства Кольцова. Никаких подозрений в совершении преступления нет», — цитирует представителя полиции РИА Новости.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов.

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург Пинвинз» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее сообщалось, что болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове.