Матыцин: матч Россия — Сербия дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее обстоятельств
- РИА Новости
«Факт того, что матч между нашими сборными состоялся, дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее внешних обстоятельств.
Хочу выразить поддержку и благодарность футболистам сборной Сербии, а также министру спорта Зорану Гайичу», — приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».
Накануне подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.
Ранее Матвей Сафонов был отпущен в расположение «Краснодара» после товарищеского матча с национальной командой Сербии.