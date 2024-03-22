Матыцин: матч Россия — Сербия дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее обстоятельств

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о победе сборной России в товарищеском матче с командой Сербии.

«Факт того, что матч между нашими сборными состоялся, дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее внешних обстоятельств.

Хочу выразить поддержку и благодарность футболистам сборной Сербии, а также министру спорта Зорану Гайичу», — приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».

Накануне подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Ранее Матвей Сафонов был отпущен в расположение «Краснодара» после товарищеского матча с национальной командой Сербии.