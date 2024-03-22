Борцу Махову вручат олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России
- РИА Новости
«Принято решение, что медаль будет вручена Билялу Махову здесь, в России. Мы рассчитываем сделать это на предолимпийском чемпионате России 4 мая», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Глава ФСБР отметил, что эта награда очень долго искала своего героя, а само событие назвал «вторым рождением олимпийского чемпиона». Мамиашвили выразил надежду, что в мае эта история наконец завершится, а награждение Махова состоится в столице под гимн России.
На летних Играх в Лондоне Махачев совместно с уроженцем Ирана Камеилом Гасеми занял третье место. Однако впоследствии положительные допинг-пробы сдали как победитель турнира Артур Таймазов, так и серебряный медалист Давит Модзманашвили. В результате организаторы решили наградить золотом бронзовых призёров.
Ранее Мамиашвили выразил мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен покинуть свой пост.