Борцу Махову вручат олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил, когда пройдёт церемония вручения золотой медали летних Олимпийских игр 2012 года спортсмену Билялу Махову.

«Принято решение, что медаль будет вручена Билялу Махову здесь, в России. Мы рассчитываем сделать это на предолимпийском чемпионате России 4 мая», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Глава ФСБР отметил, что эта награда очень долго искала своего героя, а само событие назвал «вторым рождением олимпийского чемпиона». Мамиашвили выразил надежду, что в мае эта история наконец завершится, а награждение Махова состоится в столице под гимн России.

На летних Играх в Лондоне Махачев совместно с уроженцем Ирана Камеилом Гасеми занял третье место. Однако впоследствии положительные допинг-пробы сдали как победитель турнира Артур Таймазов, так и серебряный медалист Давит Модзманашвили. В результате организаторы решили наградить золотом бронзовых призёров.

Ранее Мамиашвили выразил мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен покинуть свой пост.