RT в Telegram
Подпишись

Борцу Махову вручат олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил, когда пройдёт церемония вручения золотой медали летних Олимпийских игр 2012 года спортсмену Билялу Махову.
Борцу Махову вручат олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России
  • РИА Новости

«Принято решение, что медаль будет вручена Билялу Махову здесь, в России. Мы рассчитываем сделать это на предолимпийском чемпионате России 4 мая», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Глава ФСБР отметил, что эта награда очень долго искала своего героя, а само событие назвал «вторым рождением олимпийского чемпиона». Мамиашвили выразил надежду, что в мае эта история наконец завершится, а награждение Махова состоится в столице под гимн России.

На летних Играх в Лондоне Махачев совместно с уроженцем Ирана Камеилом Гасеми занял третье место. Однако впоследствии положительные допинг-пробы сдали как победитель турнира Артур Таймазов, так и серебряный медалист Давит Модзманашвили. В результате организаторы решили наградить золотом бронзовых призёров.

Ранее Мамиашвили выразил мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен покинуть свой пост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить