Фигуристка Константинова: заставляю себя вкручиваться, потому что очень хочу снова прыгать

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что хочет снова прыгать.

«Step by step. Очень тяжело начать после двух лет перерыва заходить в тройные прыжки. Организм отвык, мой мозг не понимает, зачем мне нужны эти трюки, появился сильный страх. Заставляю себя вкручиваться, потому что очень хочу снова прыгать», — написала Константинова в Telegram-канале.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того, что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Ранее Константинова рассказала об исключении из числа участников на турнире шоу-программ «Русский вызов».