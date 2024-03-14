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Константинова — о снятии с «Русского вызова»: это было унизительно, я плакала

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала об исключении из числа участников на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Константинова — о снятии с «Русского вызова»: это было унизительно, я плакала
  • РИА Новости

По словам фигуристки, организаторы каждый раз называли новую версию по поводу снятия её номера с турнира. Изначально они заявили, что номер пустой, а затем — что у неё нет тройных прыжков.

«Для меня это было оскорбительно, унизительно и очень обидно. Я сидела и плакала там. Я подходила к организаторам, говорила: «Давайте мы переделаем номер, я добавлю прыжок. Дайте мне пять минут, я разомну ноги, вставлю сальхов», — сказала она в интервью Okko Спорт.

Турнир шоу-программ состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге. Победителем шоу второй год подряд стал Алексей Ягудин. На второй позиции расположилась Елизавета Туктамышева. Третьими стали Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что жюри «Русского вызова» оценило все программы правильно.

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