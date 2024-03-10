Тарасова считает, что жюри «Русского вызова» оценило все программы правильно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила судейство на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Это было прекрасное шоу, в котором каждый спортсмен продемонстрировал то, что может. Считаю, что члены жюри все композиции фигуристов оценили абсолютно правильно и честно», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

В жюри турнира входили хореограф Егор Дружинин, артист балета Кимин Ким, балетмейстер Борис Эйфман, актёр театра и кино Сергей Безруков, актриса Виктория Исакова, певица Аида Гарифуллина и хореограф Алла Сигалова.

Победил Алексей Ягудин. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее Тарасова одним словом оценила выступление Ягудина на турнире шоу-программ.