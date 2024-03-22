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Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира

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Молодёжная сборная России по футболу до 21 года нанесла поражение команде из Уругвая.
Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
  • РИА Новости

Встреча в Монтевидео завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Кучугура (81-я минута, пенальти).

Сборная Уругвая U-20 является действующим чемпионом мира.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.

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