Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
- РИА Новости
Встреча в Монтевидео завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Дмитрий Кучугура (81-я минута, пенальти).
Сборная Уругвая U-20 является действующим чемпионом мира.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.