Дубль Задорова и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Монреаль»
Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 4:1.
Российский нападающий «Ванкувера» Никита Задоров оформил дубль. Форвард Илья Михеев записал на свой счёт две передачи.
«Ванкувер» (96 очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (62) располагается на 14-й строчке в Восточном дивизионе.
Ранее передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.