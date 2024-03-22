Дубль Задорова и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Монреаль»

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий «Ванкувера» Никита Задоров оформил дубль. Форвард Илья Михеев записал на свой счёт две передачи.

«Ванкувер» (96 очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (62) располагается на 14-й строчке в Восточном дивизионе.

Ранее передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.