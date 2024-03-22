RT в Telegram
Подпишись

Дубль Задорова и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Монреаль»

Короткая ссылка
«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий «Ванкувера» Никита Задоров оформил дубль. Форвард Илья Михеев записал на свой счёт две передачи.

«Ванкувер» (96 очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (62) располагается на 14-й строчке в Восточном дивизионе.

Ранее передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить