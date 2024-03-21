RT в Telegram
Подпишись

Сборная России ведёт после первого тайма в матче с Сербией

Короткая ссылка
Сборная России ведёт в счёте после первого тайма в товарищеском матче с командой Сербии.
Сборная России ведёт после первого тайма в матче с Сербией
  • РИА Новости

На 22-й минуте пенальти реализовал полузащитник столичного «Локомотива» Антон Миранчук. На 32-й минуте отличился Максим Осипенко. 

11-метровый был назначен после того, как защитник ЦСКА Милан Гайич получил предупреждение на Данииле Хлусевиче, который выходил с мячом на вратаря соперника. Серб получил красную карточку.

Счёт встречи — 2:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Сербии по футболу Душан Тадич проводит свою 105-ю игру за национальную команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить