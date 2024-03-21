Сборная России ведёт после первого тайма в матче с Сербией

Сборная России ведёт в счёте после первого тайма в товарищеском матче с командой Сербии.

На 22-й минуте пенальти реализовал полузащитник столичного «Локомотива» Антон Миранчук. На 32-й минуте отличился Максим Осипенко.

11-метровый был назначен после того, как защитник ЦСКА Милан Гайич получил предупреждение на Данииле Хлусевиче, который выходил с мячом на вратаря соперника. Серб получил красную карточку.

Счёт встречи — 2:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Сербии по футболу Душан Тадич проводит свою 105-ю игру за национальную команду.