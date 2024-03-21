Энберт и Туктамышева в паре выступят на шоу «Кармен»
- РИА Новости
«Мы с Лизой готовимся к шоу «Кармен», которое пройдёт в Перми. Будем выступать там вместе. Вчера провели первую тренировку. Как видите — есть результаты», — цитирует Энберта «Матч ТВ».
22 октября 2023 года Туктамышева объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.
Ранее Туктамышева заявила, что не собирается отказываться от фигурного катания.