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Энберт и Туктамышева в паре выступят на шоу «Кармен»

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Серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт объяснил, почему встал в пару с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
Энберт и Туктамышева в паре выступят на шоу «Кармен»
  • РИА Новости

«Мы с Лизой готовимся к шоу «Кармен», которое пройдёт в Перми. Будем выступать там вместе. Вчера провели первую тренировку. Как видите — есть результаты», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

22 октября 2023 года Туктамышева объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. 

Ранее Туктамышева заявила, что не собирается отказываться от фигурного катания.

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