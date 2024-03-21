Энберт и Туктамышева в паре выступят на шоу «Кармен»

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт объяснил, почему встал в пару с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Мы с Лизой готовимся к шоу «Кармен», которое пройдёт в Перми. Будем выступать там вместе. Вчера провели первую тренировку. Как видите — есть результаты», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

22 октября 2023 года Туктамышева объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

Ранее Туктамышева заявила, что не собирается отказываться от фигурного катания.