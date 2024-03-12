Туктамышева: я не отказываюсь от фигурного катания, всему своё время

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается отказываться от фигурного катания.

«Это этап моей жизни. Я всё равно буду показываться на соревнованиях, шоу, буду ставить разные программы. Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему своё время», — заявила Туктамышева News.ru.

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

9 марта спортсменка заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Ранее Туктамышева прокомментировала своё выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов».