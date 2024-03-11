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Туктамышева — о выступлении в турнире шоу-программ: идея пришла не сразу

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Идея пришла не сразу, но как только это случилось — нашлась музыка. Получился драматический и очень личный номер под музыку Шопена, на которую положены стихи Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих», — написала она в соцсетях.

Победил в турнире Алексей Ягудин. Второй стала Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

В состав жюри вошли хореограф Егор Дружинин, артист балета Ким Кимин, балетмейстер Борис Эйфман, актёр театра и кино Сергей Безруков, актриса Виктория Исакова, певица Аида Гарифуллина и хореограф Алла Сигалова.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что жюри «Русского вызова» оценило все программы правильно.

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