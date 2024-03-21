Семак заявил, что долгая пауза в РПЛ будет не на пользу «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал большую паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы только возобновили чемпионат, и такая пауза не на пользу команде. Тур перенесли на апрель, а там будет несколько непростых матчей через два дня, это усложнит наш календарь», — цитирует Семака сайт клуба.

Последний матч в рамках чемпионата «Зенит» сыграл 9 марта. Следующая игра пройдёт 30-го числа. Подопечные Семака в гостях встретятся с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что Андрей Мостовой из-за травмы покинул расположение сборной России.