Семак заявил, что долгая пауза в РПЛ будет не на пользу «Зениту»
- Gettyimages.ru
«Мы только возобновили чемпионат, и такая пауза не на пользу команде. Тур перенесли на апрель, а там будет несколько непростых матчей через два дня, это усложнит наш календарь», — цитирует Семака сайт клуба.
Последний матч в рамках чемпионата «Зенит» сыграл 9 марта. Следующая игра пройдёт 30-го числа. Подопечные Семака в гостях встретятся с «Крыльями Советов».
Ранее сообщалось, что Андрей Мостовой из-за травмы покинул расположение сборной России.