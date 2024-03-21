Канчельскис назвал Англию фаворитом товарищеского матча с Бразилией

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между Англией и Бразилией.

«Бразилия есть Бразилия, и она будет во все времена грозной. Команда выиграла многого чемпионатов мира, в команде много классных футболистов.

Англичане всегда конкурентоспособные. На бумаге всё время пишут, что они сильные, чемпионы и так далее, но на футбольном поле всё происходит по-другому. В последнее время они прибавили. Будет интересно посмотреть на эти сборные. Фаворитом считаю Англию», — приводит слова Канчельскиса OODS.

Матч Англия — Бразилия начнётся 23 марта в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кейн отправится в сборную Англии, несмотря на полученную травму.