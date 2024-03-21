Мусалов проведёт поединок против бразильца Оливейры на турнире «Наше Дело»

Непобеждённый боец смешанного стиля Хайбула Мусалов проведёт поединок против экс-бойца UFC, бразильца Алекса Оливейры на турнире «Наше Дело».

Бой между спортсменами состоится в мае. Поединок пройдёт по правилам ММА: три раунда по пять минут.

Мусалов в своём активе имеет семь побед и ни одного поражения в поединках на голых кулаках. В смешанных единоборствах он одержал две победы и ни разу никому не проиграл.

У Оливейры — 24 победы, 11 из которых в UFC, а также 14 поражений, один бой завершил вничью. В своём последнем поединке он уступил россиянину Александру Шлеменко удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Вартанян победил Исмагулова в главном бою турнира «Наше Дело 82».