Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу у пар на ЧМ по фигурному катанию

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли короткую программу на чемпионате мира в Монреале.

Они получили за прокат 77,48 балла.

Вторыми стали Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии (73,53). Замыкают тройку промежуточных лидеров Сара Конти и Никколо Мачии из Италии (72,88).

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, находятся на четвёртом месте — 72,10 балла. А выступающие за Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава — пятые (72,02).

Произвольные программы пары представят 22 марта.

Ранее Александр Лакерник заявил, что американец Илья Малинин будет пытаться выполнить четверной аксель на чемпионате мира по фигурному катанию.