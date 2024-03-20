Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу у пар на ЧМ по фигурному катанию
Они получили за прокат 77,48 балла.
Вторыми стали Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии (73,53). Замыкают тройку промежуточных лидеров Сара Конти и Никколо Мачии из Италии (72,88).
Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, находятся на четвёртом месте — 72,10 балла. А выступающие за Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава — пятые (72,02).
Произвольные программы пары представят 22 марта.
Ранее Александр Лакерник заявил, что американец Илья Малинин будет пытаться выполнить четверной аксель на чемпионате мира по фигурному катанию.