Лакерник: Малинин попытается выполнить четверной аксель на чемпионате мира
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«Малинин — претендент на победу. А почему главным соперником называют Адама Сяо Хим Фа, почему не японских фигуристов? Не знаю, прыгнет ли он четверной аксель в программе. Думаю, что будет пытаться», — заявил Лакерник «Матч ТВ».
11 февраля Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.
9 декабря в финале Гран-при в Пекине спортсмен первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.
Ранее определился состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».