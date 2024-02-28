Лакерник: Малинин попытается выполнить четверной аксель на чемпионате мира

Почётный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что американец Илья Малинин будет пытаться выполнить четверной аксель на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Малинин — претендент на победу. А почему главным соперником называют Адама Сяо Хим Фа, почему не японских фигуристов? Не знаю, прыгнет ли он четверной аксель в программе. Думаю, что будет пытаться», — заявил Лакерник «Матч ТВ».

11 февраля Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.

9 декабря в финале Гран-при в Пекине спортсмен первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Ранее определился состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».