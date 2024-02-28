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Лакерник: Малинин попытается выполнить четверной аксель на чемпионате мира

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Почётный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что американец Илья Малинин будет пытаться выполнить четверной аксель на чемпионате мира по фигурному катанию.
Лакерник: Малинин попытается выполнить четверной аксель на чемпионате мира
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Малинин — претендент на победу. А почему главным соперником называют Адама Сяо Хим Фа, почему не японских фигуристов? Не знаю, прыгнет ли он четверной аксель в программе. Думаю, что будет пытаться», — заявил Лакерник «Матч ТВ». 

11 февраля Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.

9 декабря в финале Гран-при в Пекине спортсмен первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Ранее определился состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

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